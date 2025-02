Esiste un metodo poco conosciuto che consente di annullare una multa per mancato pagamento del parcheggio o per sosta oltre il tempo consentito, versando solo 1,50 euro entro due ore dalla sua emissione. Questo sistema, denominato “estinzione”, è applicabile in determinate aree di sosta e richiede un’azione tempestiva.

Quando si riceve una contravvenzione di questo tipo, sul verbale è presente un codice specifico chiamato “With the park”. Inserendo tale codice nel parchimetro più vicino entro due ore dalla notifica, è possibile saldare solo l’importo mancante del parcheggio, evitando così l’intera sanzione. Le istruzioni dettagliate sono solitamente riportate sul verbale stesso, che assomiglia a uno scontrino lungo.

È importante notare che questa opportunità non è disponibile in tutte le città o in tutte le aree di parcheggio. Pertanto, è fondamentale leggere attentamente le informazioni presenti sulla multa. In alcuni casi, si può verificare la disponibilità di questa opzione premendo il pulsante “Info” (spesso di colore giallo) sul parchimetro.

In sintesi, agendo rapidamente e seguendo le indicazioni fornite, è possibile risparmiare una somma significativa estinguendo la multa con un pagamento minimo.