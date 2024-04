Munequita Milly, la cantante muore a 23 anni dopo una liposuzione: il chirurgo scappa

Una bruttissima storia di malasanità che vede protagonista un personaggio noto del mondo della musica. Si tratta della cantante peruviana Munequita Milly (il cui vero nome è Flor Sheiza Quispe Sucapura) che ha perso la vita a soli 23 anni, il 27 marzo scorso, a causa di un intervento di liposuzione effettuato male. Ma l’altro fatto assurdo di questa storia è che il chirurgo che l’ha operata, Victor Barriga Fong, si è reso al momento irreperibile.

Leggi anche: “Un femminicida senza pietà”. Dopo il dramma, il messaggio del cantante Raiz a tutte le donne

La famiglia di Munequita Milly accusa il medico di omicidio colposo. Da quanto si apprende, dopo l’intervento di liposuzione a cui si è sottoposta, la cantante è stata malissimo, fino a morire a causa di un’infezione causata da una perforazione intestinale. I familiari affermano anche che le infermiere dell’ospedale avevano assicurato che i dolori di cui soffriva la figlia facevano parte del processo postoperatorio.

I precedenti inquietanti del chirurgo

E invece purtroppo non era così. Quando le sue condizioni si sono aggravate il primo di aprile, la star è stata trasportata in ospedale per una operazione d’urgenza. Ma ha perso conoscenza ed è stata trasferita in un altro ospedale, dove ha perso la vita il 3 aprile. Munequita Milly era sposata e lascia un figlio

Il chirurgo Víctor Fong era già conosciuto per aver operato altri artisti, ma anche per essere stato protagonista di altri casi di negligenza medica. Diversi media peruviani affermano che il medico è stato catturato già un’altra volta mentre fuggiva dall’ospedale con un berretto. Queste le Prole del suo avvocato: “Non posso dirvi nulla perché eserciterò la sua difesa”.

Leggi anche: Addio a Steve Harley, il cantante di Make me Smilee frontman dei Cockney Rebel