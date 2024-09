Muore di paura dopo aver preso l’ascensore. La tragica vicenda

Un normale pomeriggio di sabato si è tragicamente trasformato in lutto a Montella, in provincia di Avellino, a causa di un guasto a un ascensore condominiale. Vincenzo Iannacone, un uomo di 84 anni, è rimasto bloccato all’interno dell’impianto, senza possibilità di chiedere aiuto. Secondo quanto riportato da Gabriella Guerra sul Messaggero, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:30, quando l’anziano ha salutato la moglie, uscendo dal loro appartamento al primo piano e prendendo l’ascensore nel piccolo edificio in cui risiedevano. Poco dopo essere entrato nell’ascensore, quest’ultimo si è fermato, imprigionando l’uomo all’interno.

Iannacone ha iniziato a gridare, attirando l’attenzione dei vicini, che sono subito intervenuti, chiamando i soccorsi. Nel giro di pochi minuti, i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto e hanno cercato di forzare le porte per liberare l’84enne.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli operatori del 118, pronti a prestare assistenza. Quando finalmente sono riusciti a raggiungere l’anziano, i soccorritori si sono resi conto che, probabilmente a causa del forte stress causato dalla situazione, Vincenzo aveva subito un infarto. Nonostante gli sforzi per rianimarlo, ogni tentativo è risultato inutile. Iannacone è stato immediatamente trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno, dove è stato purtroppo confermato il suo decesso poco dopo l’arrivo.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e cercare di capire cosa abbia provocato il malfunzionamento dell’ascensore, che sembra aver contribuito al fatale attacco cardiaco dell’84enne. Lo shock dell’imprevisto si è rivelato tragico per l’anziano, che non è riuscito a sopportare il terrore di non poter chiedere aiuto.