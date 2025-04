Un caso di contaminazione da Listeria monocytogenes è stato rilevato in alcune olive, portando alla chiusura temporanea di un supermercato situato nel centro di Trani. La decisione è stata presa a seguito dell’apertura di un’indagine dopo il decesso di un uomo di 70 anni, avvenuto lo scorso 3 aprile presso l’ospedale di Bisceglie.

Indagini aperte sul decesso

Le prime ipotesi suggeriscono che l’uomo abbia contratto un’infezione da Listeria dopo aver consumato olive. Sebbene non sia stata ancora confermata una connessione diretta tra il decesso e il supermercato coinvolto, sono in corso verifiche sanitarie per determinare eventuali correlazioni.

Misure di sicurezza e ispezioni

Il supermercato, gestito dalla società Megagest srl, è stato sottoposto a ispezioni che hanno confermato la presenza del batterio, portando alla chiusura per ulteriori accertamenti e alla sanificazione degli ambienti. L’azienda ha comunicato che la contaminazione è stata riscontrata anche in alcuni prodotti sigillati non ancora venduti, attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Sospensione della vendita di olive

In via precauzionale, Megagest ha interrotto la vendita di olive in tutti i suoi punti vendita e ha sospeso l’approvvigionamento dai fornitori potenzialmente coinvolti. Sono state inoltre avviate nuove verifiche ambientali per garantire la sicurezza. Nel comunicato stampa, la società ha dichiarato di operare secondo un «piano di autocontrollo rafforzato», aggiornato a gennaio 2025, che prevede controlli specifici per i prodotti a rischio microbiologico. Megagest ha ribadito la sua collaborazione con le autorità sanitarie e il suo impegno per garantire trasparenza e sicurezza ai propri clienti.