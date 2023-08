Gilberto Trambaiollo

Ex assessore ucciso dalla puntura di un calabrone. Gilberto Trambaiollo, ex assessore di Spilimbergo (Pordenone) e anziano di 75 anni, è stato trovato morto dopo essere stato punto da un calabrone. L’evento tragico è iniziato con la puntura del calabrone e l’ultima telefonata al figlio, in cui ha detto: “Ora mi passa”. Dopo la puntura, o una serie di punture come dovranno appurare gli esperti, l’anziano si trovava nel salotto della sua casa. In quel momento è riuscito a chiamare il figlio al cellulare, il quale si trovava a Udine, prima di collassare sul divano, per un probabile shock anafilattico.

Per accedere all’interno dell’abitazione, i Vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala, calandosi dalla finestra della soffitta che era rimasta aperta. Quando il personale medico è giunto nel salotto, il paziente era già deceduto. I carabinieri hanno escluso qualsiasi responsabilità di terzi.

