Musk attacca l’Unione Europea: “Le vostre norme sono disinformazione”

Durissimo scontro fra Elon Musk e l’Unione Europea in relazione alle accuse ricevute da X, la piattaforma di proprietà del magnate australiano, per il mancato rispetto delle norme europee del Digital Service Act. Questo complesso di regolamenti, noto anche come Dsa, è stato creato dall’Unione per contrastare la diffusione di contenuti illegali online.

Elon Musk non ha esitato a rispondere a tono: “Il Dsa è disinformazione“, ha scritto sul suo social network, lanciando così un chiaro attacco diretto all’Unione Europea.

Dall’altra parte, la Commissione di Bruxelles non ha fatto mancare le sue critiche. Il sistema a pagamento della spunta blu utilizzato da X è stato definito “ingannevole“. Ma non è tutto: sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza sugli annunci pubblicitari e la mancata garanzia di accesso ai dati da parte dei ricercatori.

In una risposta stringata ma incisiva, Elon Musk ha indirizzato le sue parole direttamente alla Vicepresidente della Commissione Europea Margrethe Vestager, sottolineando la sua opposizione alle accuse mosse dalla Commissione.

La battaglia tra il visionario imprenditore e le istituzioni europee sembra destinata a intensificarsi, con Musk che difende a spada tratta la sua piattaforma e l’Unione Europea determinata a far rispettare le proprie norme. La vicenda, ricca di colpi di scena, è solo agli inizi e promette di avere sviluppi molto interessanti nei prossimi mesi.