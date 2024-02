Un ventunenne è stato accoltellato ripetutamente all’uscita della stazione Montedonzelli della Linea 1 della metropolitana di Napoli, in via Pietro Castellino, nella zona dell’Arenella. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo sulla cinquantina avrebbe estratto un coltello e colpito con alcuni fendenti alla gola un 21enne che era lí con altri ragazzi.

Sul posto anche personale del 118 che ha trasferito il ragazzo al Cardarelli. Al momento il giovane non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri volte ad individuare l’aggressore e a capire i motivi del gesto.

La dinamica dell’aggressione

Stando a una prima ricostruzione, il giovane usciva dalla stazione della metropolitana, insieme ad altri amici. A quel punto è stato improvvisamente aggredito da un uomo di circa 50 anni, che ha estratto un coltello e ha colpito il giovane con diversi colpi alla gola, per poi far perdere le sue tracce.

