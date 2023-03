Napoli, c’è un fermo per l’omicidio del 19enne

C’è un fermo a Napoli per l’omicidio del 19enne a Mergellina. Dopo un interrogatorio, la squadra mobile di Napoli ha sottoposto a fermo un giovane a Napoli. L’accusa è di aver ucciso con un colpo di pistola Francesco Pio Maimone. Il 19enne gravemente ferito al petto è giunto senza vita nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L’omicidio è avvenuto nelle prime ore dello scorso 20 marzo. La procura di Napoli, i sostituti procuratori Onorati e Fratello, contestano al ragazzo il reato di omicidio volontario aggravato. Il giovane sottoposto a fermo a Napoli per l’omicidio del 19enne avrebbe legami con la criminalità organizzata.

Secondo Repubblica, il giovane fermato sarebbe un ventenne incensurato, figlio di un pregiudicato ritenuto legato al clan Cuccaro, ucciso nel 2013. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, Maimone aveva da poco finito il turno in pizzeria. Dopo il lavoro, stava trascorrendo una serata con alcuni amici, quando alcuni giovani nei paraggi hanno iniziato a sparare in aria. In mezzo al caos scatenato tra i presenti, un proiettile ha colpito al petto il 19enne, morto nella notte. Francesco Pio Maimone non aveva reati penali e risultava estraneo ad ambienti della malavita.