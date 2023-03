Napoli, è la prima volta!

Il Napoli ha sconfitto l’Eintracht Francoforte per 3-0 nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, qualificandosi per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale. Dopo aver vinto 2-0 all’andata, i partenopei hanno ottenuto una vittoria netta grazie ai gol di Osimhen, Zielinski su rigore e Politano. Il Napoli ha controllato il gioco per gran parte del match e ha mantenuto il controllo del campo anche quando l’Eintracht ha cercato di reagire. Il Napoli ha anche stabilito un nuovo record per la prima squadra italiana a segnare almeno 3 gol in sei partite diverse in una singola stagione di Champions League. Il pubblico del San Paolo ha salutato la squadra con grandi acclamazioni alla fine della partita.