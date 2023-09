Italia, forte scossa di terremoto trasmessa anche in diretta tv: il video

Una forte scossa di terremoto ha scosso Napoli alle ore 19:45 di oggi, seminando panico e preoccupazione tra i cittadini. Secondo le prime stime del’Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.8 Richter e probabilmente un epicentro nell’area degli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli. Il sisma è stato persino trasmesso in diretta tv durante l’edizione del tg regionale della Campania. Immagini drammatiche immortalate nel video qui sotto.

Il terremoto di Napoli in diretta tv

Una delle scene più drammatiche durante il terremoto verificatosi nell’area dei Campi Flegrei a Napoli è stata vissuta al cinema “The Space”, dove al momento della scossa erano in corso diverse proiezioni. Gli spettatori, colti dal panico, sono fuggiti precipitosamente dalle sale, cercando una via di uscita sicura. Non ci sono ancora notizie su eventuali feriti o danni all’interno della struttura, ma sicuramente il trauma emotivo ha segnato profondamente chi si trovava al suo interno.

In un episodio particolarmente insolito e drammatico, come appena accennato, la scossa di terremoto di Napoli è stata trasmessa in diretta tv. La programmazione è stata interrotta per fornire informazioni sulla scossa e sulle prime misure di sicurezza da adottare.