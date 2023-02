Naufragio in Calabria, carneficina in mare

Calabria. Sarebbero decine e decine i migranti morti durante uno sbarco a Cutro, nel Crotonese. Molti di più dei 40 previsti all’inizio. I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in località «Steccato». Tantissimi bambini. Ai cadaveri trovati sulla spiaggia si aggiungono quelli trovati in mare che devono ancora essere recuperati. Il barcone, che trasportava probabilmente oltre 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan, non ha retto al mare molto agitato e si è schiantato contro gli scogli.

I circa cinquanta superstiti trovati sulla spiaggia hanno raccontato ai soccorritori che sul peschereccio su cui viaggiavano, che si è spezzato in due a causa del mare molto mosso, erano almeno in 250. L’ipotesi che viene fatta da investigatori e soccorritori è che le vittime del naufragio siano dunque molte di più delle 40 accertate fino adesso.

Articolo in aggiornamento