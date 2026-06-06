Il caso Garlasco continua a rappresentare un tema di forte interesse per il pubblico televisivo italiano. Nella serata di venerdì 5 giugno, due programmi di approfondimento hanno dedicato ampio spazio agli ultimi sviluppi dell’inchiesta, confermando la rilevanza mediatica di una vicenda che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, mantiene alta l’attenzione nazionale.

Le trasmissioni in questione sono state Ore 14 Sera su Rai 2 e Quarto Grado su Rete 4, con approcci editoriali distinti ma con l’obiettivo comune di aggiornare il pubblico sulle novità investigative e sulle implicazioni del caso.

I dati auditel hanno evidenziato un risultato netto nella sfida tra i due format. Su Rai 2, Ore 14 Sera ha raccolto una media di 813.000 spettatori, corrispondenti a un 7% di share. Su Rete 4, Quarto Grado ha invece totalizzato 1.157.000 spettatori, confermandosi come uno dei programmi di riferimento per l’approfondimento della cronaca nera.

Il successo di Quarto Grado è stato in parte attribuito all’intervista esclusiva con Marco Poggi, fratello della vittima, andata in onda nel corso della puntata, elemento che ha contribuito a consolidare il rapporto di fiducia tra la trasmissione e il suo pubblico.

La vittoria di Quarto Grado ha generato immediato confronto sui social network, con migliaia di commenti in tempo reale. Tra le opinioni favorevoli al programma di Rete 4, sono emersi giudizi positivi riguardo alla capacità di approfondimento e alla coerenza con le indagini ufficiali.

Parallelamente, sono state espresse valutazioni di sostegno anche per Milo Infante e Ore 14 Sera, riconosciuto per aver acquisito in breve tempo una posizione significativa nel panorama informativo televisivo. Tuttavia, non sono mancati giudizi critici, con alcune opinioni che hanno messo in discussione l’efficacia del lavoro giornalistico di Infante.

Tra i commenti più severi è stata riportata una dichiarazione che ritiene Infante “ne è uscito a pezzi”, espressione che, seppur rappresentativa di una parte del pubblico, rimane circoscritta nel contesto di un dibattito più ampio e articolato.

Al di là delle valutazioni personali e delle dinamiche competitive tra i programmi, il caso Garlasco si conferma un elemento centrale nell’agenda mediatica italiana, con un pubblico che continua a seguire con interesse le nuove indagini, le testimonianze e gli sviluppi processuali. Il confronto televisivo tra Gianluigi Nuzzi e Milo Infante resta aperto, con risultati che riflettono le diverse strategie editoriali e le preferenze del pubblico in un settore caratterizzato da elevata competitività e attenzione al dettaglio investigativo.