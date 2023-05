Nel braccio della morte uno dei secondi si rivolge al prigioniero…

Benvenuti nel braccio della morte, un luogo in cui l’umorismo non conosce confini, nemmeno nella situazione più estrema. Oggi vi racconteremo una barzelletta che si svolge proprio tra le mura di questa prigione. Immaginatevi un condannato, pronto ad affrontare la sua sentenza, e uno dei secondini che gli chiede qual è il suo ultimo desiderio prima di salutare per sempre questo mondo. Cosa potrebbe desiderare un uomo in una situazione del genere?

Braccio della morte. Uno dei secondini si rivolge a un condannato: “Salve, qual è il suo ultimo desiderio prima di morire? Una bella cena? Bere del buon whisky? Una torta farcita?”.

“No, vorrei imparare bene, bene, ma proprio bene, a parlare il cinese”.