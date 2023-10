Nella villa suona il telefono. Va a rispondere il maggiordomo: “Buongiorno…””Sono l’avvocato, fammi parlare con mia moglie, ho fretta…” Continua

Nella villa suona il telefono. Va a rispondere il maggiordomo:

“Buongiorno…”

“Sono l’avvocato, fammi parlare con mia moglie, ho fretta.”

“In questo momento non è possibile, signore.”

“Come, non è possibile? Non è in casa?”

“Sì, è in casa, però è con l’ingegnere. È arrivato questa mattina appena lei è andato via, la signora l’ha fatto entrare e l’ha portato in camera sua. Non sono più usciti.”

“Mia moglie con l’ingegnere… Ah, ma non la passeranno liscia. Senti, tu sai quanto io sia ricco e potente, sai quanto sia generoso con chi mi aiuta e quanto sia spietato con chi mi contrasta. Adesso tu vai a prendere la mia pistola, quella coi numeri cancellati, e vai a sparare a quei due traditori. Poi nascondi la pistola in un posto sicuro e torna qui, io aspetto.”

“Sì, signore, immediatamente signore.”

L’avvocato aspetta al telefono, passa qualche minuto, sente due spari, ancora qualche minuto e il maggiordomo ritorna:

“Tutto fatto, signore, quei due non la tradiranno più.”

“Bene, la pistola dove l’hai messa?”

“L’ho gettata nella piscina, signore.”

“Nella piscina? Quale piscina? Scusi, ma che numero hai fatto?”