Bologna – Momenti di terrore in un parcheggio interrato di Piazza VIII Agosto, quando un bambino di 19 mesi è rimasto intrappolato all’interno di un’auto sotto il sole cocente. Grazie alla prontezza del nonno, l’incubo si è risolto senza conseguenze tragiche.

Il piccolo, seduto nel seggiolino della macchina della madre, giocando con le chiavi del veicolo, ha accidentalmente premuto il pulsante della chiusura centralizzata, bloccandosi all’interno. La madre e il nonno, che si trovavano fuori dal veicolo, si sono subito accorti del pericolo imminente. Il bambino appariva molto sudato, ma apparentemente calmo. Nonostante i ripetuti tentativi per circa 20 minuti, né il nonno né la madre sono riusciti ad aprire le portiere. A quel punto, il nonno ha deciso di chiamare i carabinieri, avviando così le operazioni di soccorso.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono giunti rapidamente sul posto. La loro prima preoccupazione è stata quella di rassicurare la madre, visibilmente agitata. Conscio del rischio per la salute del bambino, uno dei militari ha utilizzato un frangi-vetri per rompere il finestrino posteriore sinistro della macchina, riuscendo così a estrarre il piccolo. Nonostante il grande spavento, il bambino è stato trovato molto sudato ma in buone condizioni di salute. La tempestività dell’intervento e la presenza di spirito del nonno hanno evitato quella che poteva trasformarsi in una tragedia, dimostrando l’importanza di agire rapidamente in situazioni di emergenza.