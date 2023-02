Nicolò Pirlo, il figlio del campione della Nazionale Andrea, è stato aggredito in pieno centro a Torino. È stato lui stesso a documentare tutto attraverso una storia su Instagram. «Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna».



Succede tutto a Torino. «È normale trovare in centro quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?», è quello che sempre sui social si chiede Nicolò. La vettura viaggia pianissimo ed ecco spuntare quattro ragazzi che hanno il volto e la testa coperta con un cappuccio.