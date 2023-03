Niente da fare, a Djokovic vietati gli Usa

Il campione serbo Novak Djokovic, numero uno del ranking mondiale del tennis, non parteciperà all’ATP/WTA Indian Wells Masters, in programma la prossima settimana. Questa decisione è stata confermata dagli organizzatori, che hanno annunciato che Nikoloz Basilashvili sostituirà Djokovic nel torneo.



La ragione della mancata partecipazione di Djokovic è che non è vaccinato contro il virus Covid-19 e, pertanto, non può entrare negli Stati Uniti. Il giocatore aveva presentato una petizione alle autorità statunitensi per ottenere un permesso speciale, ma gli Stati Uniti continuano a non consentire l’ingresso nel Paese ai viaggiatori internazionali non vaccinati. La Transportation Security Administration ha recentemente indicato che la politica non cambierà almeno fino a metà aprile.



Questa non è la prima volta che Djokovic è costretto a saltare un torneo importante a causa delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia. Lo scorso anno, il giocatore ha perso gli US Open proprio a causa di queste restrizioni.



Tuttavia, nonostante questa delusione, Djokovic ha iniziato il 2023 con una vittoria agli Australian Open. Nonostante la sua assenza ad Indian Wells, la sua posizione in cima alla classifica mondiale del tennis rimane salda e sicuramente continuerà a essere un avversario temibile nei prossimi tornei.



La questione della vaccinazione è ancora molto dibattuta in tutto il mondo, ma il fatto che gli Stati Uniti mantengano queste restrizioni per i viaggiatori non vaccinati dimostra l’importanza della prevenzione nella lotta contro la pandemia.