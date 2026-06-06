Inaspettata comunicazione nel paddock di Montecarlo prima delle qualifiche del Gran Premio: la Ferrari ha ufficializzato l’assenza del team principal Fred Vasseur per motivi di salute, con ricovero presso una struttura sanitaria locale. L’episodio si verifica in un momento cruciale della stagione di Formula 1.

La scuderia di Maranello ha diffuso una nota ufficiale nella quale si specifica che “Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi. A seguito di alcuni accertamenti medici, rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista”.

L’assenza di Vasseur si registra nel pieno del weekend del Gran Premio di Monaco, in cui la Ferrari aveva mostrato performance incoraggianti nelle prove libere del venerdì. La gestione della squadra durante le qualifiche sarà temporaneamente affidata al suo vice, l’ex pilota belga Jérôme d’Ambrosio, già presente nel paddock monegasco. Al momento non sono stati resi noti dettagli ulteriori sulle condizioni cliniche del dirigente francese, che in passato ha affrontato problematiche fisiche, tra cui un intervento alla schiena risalente al 2024.

La sostituzione di Vasseur rappresenta un elemento di complessità per la Ferrari, soprattutto considerando la competitività della monoposto SF-25 e il ruolo di protagonista del pilota Charles Leclerc nella lotta per la pole position. La squadra dovrà pertanto affrontare le qualifiche senza la guida strategica del proprio team principal. Nel paddock si sono moltiplicate le manifestazioni di sostegno e auguri rivolte a Vasseur, con l’auspicio di un rapido ritorno in pista in una fase decisiva della stagione.