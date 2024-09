“Niente parenti e vicini al mio funerale”: l’ultimo desiderio della defunta sconvolge tutti”

A Villasanta, piccolo comune in provincia di Monza, non si parla d’altro. La decisione di una donna di 58 anni riguardo al suo funerale ha sollevato discussioni in tutta la comunità, lasciando soprattutto perplessa la sua famiglia. Il necrologio, apparso nei giorni scorsi, ha infatti sorpreso molti per il suo tono volutamente distaccato.

Nel messaggio funebre, si legge: “Ne dà il triste annuncio la sua amatissima sorella M.C., che l’ha amorevolmente assistita fino agli ultimi istanti di vita”. Il funerale, previsto per martedì 10 settembre nella chiesa parrocchiale di Santa Anastasia, sarà preceduto dal rosario, e la salma verrà poi tumulata nel cimitero locale.

Ciò che ha catturato l’attenzione è stato l’esplicito ringraziamento “a quanti, incontrandola, le hanno riservato saluti e a chi si è sinceramente preoccupato per la sua salute negli ultimi tempi”. Ma il necrologio si chiude con un avviso che ha fatto discutere: “Si ringraziano anticipatamente coloro che parteciperanno alle esequie, dalle quali sono pregati di astenersi vicini e parenti”.

Un chiaro segnale di tensioni familiari, che si è confermato durante il funerale, a cui ha partecipato solo la sorella, colei che si è presa cura della defunta fino all’ultimo momento. La scelta di escludere gran parte della famiglia e i vicini ha suscitato commenti e speculazioni in paese, segno di rapporti familiari tutt’altro che sereni.