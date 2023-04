Nino Manfredi: l’alpinista!

Un alpinista è quasi arrivato in cima ad una montagna e si trova a 2000 metri di altitudine quando uno dei chiodi che lo reggeva si stacca e rimane a penzoloni… guarda di sotto, ma poi si rende conto di essere più vicino al cielo che alla terra, si rivolge verso e l’alto e fa:”Ei lassù, c’è qualcuno?” E una voce risponde: “Sono qui e ti guardo”.

E l’alpinista: “Allora fai qualche cosa osa osa, non vedi come sono rimasto asto asto???”

E la voce: “ma tu hai fede?”

“Se non l’avessi avuto non avrei chiamato!” risponde l’alpinista.

E la voce dice: “Se hai fede, lasciati andare”

L’alpinista rivolge ancora la testa al cielo e grida:” Ei lassù c’è qualcun altro?”