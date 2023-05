Nodo commissario, Giorgia Meloni contro tutti

La situazione è delicata e il clima politico in ebollizione. La premier Giorgia Meloni risponde senza mezzi termini alle domande dei giornalisti riguardanti la posizione del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in merito al ruolo di commissario per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni.



Al termine del giro in elicottero con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per sorvolare le aree colpite, Meloni non nasconde il proprio fastidio. “Sono colpita che sia questo il tema che vi sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Il mio principale problema è non chi spende i soldi, ma trovarli,” dice la premier, in risposta ai giornalisti che insistono sulla questione.



Non si tratta solo di una questione burocratica. Il ruolo di commissario per la ricostruzione, e la possibilità che esso possa essere ricoperto da Bonaccini, è diventato l’argomento di un ampio dibattito politico, con tensioni crescenti all’interno del centrodestra stesso.



Ma la Meloni non si ferma alle risposte taglienti ai giornalisti. Quando viene sollevata la questione del ruolo dei governatori di centrodestra nell’intera vicenda, la premier non esita a sottolineare le tensioni interne. “Vale anche per i governatori di centrodestra,” risponde seccamente, criticando sia i colleghi di Forza Italia che della Lega che l’hanno contestata.



La nomina del commissario divide il governo e agita la presidenza del Consiglio, creando scompiglio nel centrodestra. Con un dossier da almeno dieci miliardi di euro in gioco, la tensione è palpabile. Non si tratta solo di ricostruzione post-alluvione, ma anche di una possibile rivoluzione politica in Emilia Romagna, regione attualmente governata dal Partito Democratico.



La Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia, sembrano puntare sulla possibilità di una guida alternativa in Emilia Romagna, portando Galeazzo Bignami al vertice della Regione. Ma con la nomina del commissario non prevista per diverse settimane, il dibattito e le tensioni politiche non sembrano destinati a placarsi a breve. Al contrario, sembra che il nodo Bonaccini abbia appena iniziato a tirare le fila di una complicata partita politica.