Noemi muore così a 14 anni, cos’hanno fatto al padre poco dopo la tragedia: orribile

Una giovane vita spezzata a Pietra de’ Giorgi, dove la comunità si stringe nel dolore per la perdita di Noemi Dellabianca, 14 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha avuto esiti fatali in pochi giorni. Una tragedia che ha scosso l’intero Oltrepò pavese e che ora è segnata anche da un episodio di furto ai danni della famiglia.

L’incidente è avvenuto lunedì 21 luglio lungo la statale 10, nei pressi di Casteggio (Pavia). Noemi era passeggera su uno scooter guidato da un amico di 16 anni quando il mezzo ha tamponato un’automobile Dacia. Nonostante le lesioni gravi – tra cui la frattura di entrambi i femori – inizialmente non sembrava esserci pericolo di vita.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano e ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo, dopo un intervento chirurgico, si sono verificate complicanze gravi, probabilmente un’embolia, che hanno portato Noemi in coma e successivamente al decesso per arresto cardiocircolatorio mercoledì 23 luglio.

Il conducente dello scooter ha riportato ferite meno gravi ed è stato sottoposto a controlli all’ospedale di Voghera. Nel frattempo, la polizia locale di Casteggio ha iniziato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e definire eventuali responsabilità.

La comunità scolastica di Voghera e il piccolo paese di Pietra de’ Giorgi, con poco più di 800 abitanti, sono profondamente segnati da questa perdita. La famiglia Dellabianca è conosciuta e stimata sul territorio.

Il padre di Noemi, Davide Dellabianca, è un imprenditore vitivinicolo e capogruppo di maggioranza nel consiglio comunale. La madre, Maria Diaz, di origine dominicana, lavora nel settore della ristorazione. Entrambi sono travolti dal dolore aggravato da un episodio avvenuto durante il ricovero della figlia.

Martedì, mentre la famiglia era in ospedale accanto a Noemi, l’auto del padre è stata rubata nel parcheggio dell’ospedale Niguarda. Un ulteriore colpo in un momento già di grande fragilità. Davide Dellabianca aveva lanciato un appello via social affinché l’auto venisse ritrovata.

«Mi hanno rubato l’auto, per favore fate girare, spero di ritrovarla» aveva scritto su Facebook, un messaggio che è diventato simbolo di una disperazione condivisa da amici e cittadini.

Le condoglianze si moltiplicano in queste ore e a Pietra de’ Giorgi è stato proclamato il lutto cittadino in vista dei funerali, ancora da definire. L’intera comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Noemi, una giovane vita stroncata prematuramente.