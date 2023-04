Nomina fatta, Luigi Di Maio è arrivato a meta

Il Comitato Politico e di Sicurezza dell’Unione Europea (Cops) ha ratificato la nomina di Luigi Di Maio come rappresentante speciale dell’UE nel Golfo, senza alcuna discussione. L’Alto Rappresentante UE per la Politica Estera Josep Borrell aveva proposto la nomina e il Comitato ha preso atto della decisione senza alcuna opposizione da parte dei Rappresentanti dei 27 Stati membri presso il Cops.



Anche se il governo Meloni si è espresso contrariamente, l’Italia ha approvato la nomina di Di Maio. La Lega ha annunciato di voler convocare il Consiglio europeo in commissione all’Europarlamento per fare chiarezza su questa questione. Tuttavia, Bruxelles, Parigi e Berlino hanno mandato un avvertimento a Roma, affermando che possono decidere anche senza la partecipazione dell’Italia.



La nomina di Di Maio come rappresentante speciale dell’UE nel Golfo ora passerà al Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti dell’UE, senza discussione. Successivamente, sarà ratificata alla prima riunione utile del Consiglio UE. Se la procedura di ratifica procede positivamente, Di Maio entrerà in carica come inviato Ue nel Golfo dal primo giugno.



La nomina di Di Maio rappresenta un passo importante per l’UE, poiché il Golfo è un’area di grande interesse per l’UE in termini di sicurezza e di interessi economici. La nomina di un rappresentante speciale dell’UE nel Golfo riflette l’impegno dell’UE per rafforzare i suoi rapporti con i paesi del Golfo e contribuire alla stabilità e alla sicurezza della regione.