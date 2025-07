“Non ce la fa”. Kate Middleton, preoccupazioni per la salute: si teme per il futuro

Kate Middleton, nota come la Principessa del Galles, ha destato preoccupazione a seguito del suo ritiro inatteso dal prestigioso Royal Ascot 2025, uno degli eventi più significativi in Inghilterra. Conosciuto per le corse di cavalli purosangue e frequentato dall’alta nobiltà, l’assenza di Kate è stata notata. Fonti vicine e esperti della famiglia reale hanno indicato che la Principessa, a 43 anni, deve ancora affrontare importanti sfide legate alla sua salute.

Motivazioni dell’Assenza

L’esperto reale Ian Pelham Turner ha rivelato che Kate sta seguendo un regime di “trattamenti farmacologici intensivi” per la gestione della sua condizione. Turner ha sottolineato che le alte temperature registrate nel Regno Unito potrebbero aver influenzato la sua scelta di non prendere parte all’evento. “Stiamo vivendo un’ondata di calore che rende Londra più calda dei Caraibi”, ha spiegato l’esperto, suggerendo che i medici di Kate potrebbero averle consigliato di mantenere precauzioni date le sue condizioni attuali.

Progressi nella Cura del Cancro

All’inizio dell’anno, Kate Middleton ha comunicato di aver completato con successo il trattamento oncologico, con la malattia ora in remissione. Successivamente, ha partecipato a eventi ufficiali come la parata per il compleanno di Re Carlo (Trooping the Colour) il 14 giugno e al Garter Day Service, gestendo questi impegni con attenzione e il supporto del Principe William. Tuttavia, il suo ritiro dall’Ascot ha sollevato dubbi. L’esperto reale Russell Myers ha commentato: “Non c’è segnale più chiaro… della necessità di prendersi una pausa… forse è stato tutto troppo.”

Focalizzazione sulla Salute

Nonostante le apparizioni pubbliche, la salute di Kate è sempre al centro delle decisioni. Il suo team consulta regolarmente i medici per ogni impegno, cercando di mantenere una “vita più normale” senza però forzare il ritorno agli impegni pubblici. La scelta di saltare Ascot, non essenziale, dimostra la sua strategia di riprendere gradualmente una vita completamente normale. Nonostante queste pause, il sostegno e l’affetto pubblico per Kate restano forti, molti ammirano la sua forza interiore e la sua chiarezza.

Futuro a Wimbledon 2025?

Nonostante i recenti ritiri, Kate Middleton sembra determinata a partecipare a Wimbledon 2025, previsto per il 30 giugno. La Principessa del Galles è una grande appassionata di tennis e ha sempre presenziato con entusiasmo. La sua partecipazione all’edizione 2024 è stata accolta con una standing ovation, e si presume abbia evitato l’Ascot per conservare energie in vista di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Infine, il 21 giugno, Kate ha festeggiato il compleanno del Principe William, condividendo sui social una foto affettuosa con lui e i loro animali domestici. “Buon compleanno! Con affetto, C, G, C, L, Orla e i cuccioli!”, ha scritto, dimostrando ancora una volta la sua capacità di esprimere amore e vicinanza alla famiglia nonostante le avversità.