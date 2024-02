“Ho sbagliato“. Mara Venier fa mea culpa per l’ormai noto fattaccio del comunicato dell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio, letto dalla conduttrice dal palco dell’Ariston nel corso della puntata sanremese di Domenica In. Il polverone mediatico che l’ha travolta non si è ancora placato e, soprattutto sui social, in tanti le fanno ancora pesare l’accaduto.

La conduttrice ha risposto al commento di una follower su Instagram. Si trattava di un sostegno del governo d‘Israele contro Hamas, prendendo le distanze dalle parole di Ghali pronunciate sul palco di Sanremo, che peraltro aveva semplicemente detto: “Stop al genocidio”. E dopo l’accusa di censura al discorso di Dargen D’Amico.

“Il problema non era il comunicato”

A molti ha dato particolarmente fastidio la frase detta da Mara Venier prima della lettura del comunicato. “Condividiamo tutti, siamo tutti d’accordo“. Gli utenti del web si sono scatenati anche perché la conduttrice ha detto esplicitamente: “Qui si può dire tutto”.

Mara Venier sul comunicato letto a #DomenicaIn: “ho sbagliato… […] È stato sbagliato leggerlo” pic.twitter.com/qUqOQ2RJB9 — Trash Italiano (@trash_italiano) February 29, 2024

Nelle settimane seguite ai fatti, Mara Venier aveva scelto il silenzio, disattivando anche i commenti sul suo profilo Instagram, in attesa che si calmassero le acque. Ma oggi la conduttrice di Domenica in ha risposto a un utente che ha scritto: “Nessuno ha capito che il dispaccio Rai poteva leggerlo, è il ‘condividiamo tutti’ che non doveva dire e doveva scusarsi con chi non la pensa così”.

Mara Venier risposto all’utente. “Infatti ho sbagliato, ma non avevo mai letto cosa c’era scritto e mi hanno detto che era un comunicato pacifico. Da questo il mio ‘condividiamo tutti’. È stato sbagliato leggerlo. Buona giornata”.