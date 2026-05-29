Sinner, Cacciari lancia l’allarme dopo il crollo: “Non è stato il caldo”

La clamorosa sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros continua a suscitare domande. Il campione italiano, in vantaggio di due set contro Juan Manuel Cerundolo, ha subito un improvviso malore che ha compromesso il suo rendimento, consentendo all’avversario di rimontare e vincere una partita che sembrava ormai nelle mani di Sinner.

Oltre ai tifosi e agli esperti, anche Massimo Cacciari, noto filosofo e appassionato di tennis, ha offerto una sua interpretazione su quanto accaduto, invitando a non attribuire la causa esclusivamente alle alte temperature.

La spiegazione di Massimo Cacciari: «Il caldo non c’entra»

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, Cacciari ha escluso il caldo come causa principale del calo improvviso di Sinner, sottolineando invece il peso del sovraccarico fisico e mentale accumulato nel corso della stagione agonistica.

Secondo il filosofo veneziano, la continuità di risultati e l’intenso impegno tra allenamenti, viaggi e tornei hanno portato il numero uno italiano al limite delle sue capacità. «Ha tirato troppo la corda», ha spiegato Cacciari, evidenziando come il corpo di Sinner abbia mostrato segnali di cedimento inevitabili dopo un periodo così impegnativo.

Lo stress da sovraffaticamento durante la stagione

Il concetto chiave indicato da Cacciari è quello di stress da sovraffaticamento, condizione che può colpire anche atleti di altissimo livello quando l’intensità dell’attività rimane elevata per molti mesi consecutivi.

Negli ultimi mesi, infatti, Sinner ha partecipato a numerosi tornei con prestazioni di alto livello, raggiungendo spesso le fasi finali e mantenendo uno standard competitivo molto alto. Secondo l’analisi del filosofo, il malore accusato durante l’incontro a Parigi rappresenterebbe l’esito di un organismo al limite delle sue risorse fisiche e mentali.

Critiche alla gestione dello staff tecnico

Cacciari non si è limitato a indicare le cause del crollo, ma ha anche espresso un giudizio sulla gestione della situazione durante il match. Ritiene infatti che, una volta evidente il calo di Sinner, sarebbe stata opportuna una valutazione per un possibile ritiro, al fine di evitare ulteriori rischi per il giocatore.

Questa posizione ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, considerando la determinazione che contraddistingue da sempre il giovane campione italiano. Un punto di convergenza tra molte opinioni sembra essere la necessità per Sinner di un periodo di recupero completo prima di tornare in campo.

Lo stesso tennista ha dichiarato che saranno necessari controlli approfonditi per identificare con precisione la causa del malore e definire insieme al suo team le strategie future. Per Cacciari, l’obiettivo è chiaro: una pausa per recuperare energie e prepararsi al meglio per i prossimi appuntamenti, in particolare per Wimbledon, lasciandosi alle spalle una fase complessa della sua carriera.