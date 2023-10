L’ereditiera più famosa del mondo contro gli haters che insultano il figlio. Paris Hilton, erede dell’omonima catena di alberghi di lusso, 42 anni, ha presentato qualche mese fa al pubblico il figlio Phoenix, avuto insieme al marito, il coetaneo Carter Rerum, autore e imprenditore. Con il passare del tempo, il figlio ha presentato una simpatica testa tonda, che ha spinto molti leoni da tastiere a insultare lui e la madre, alludendo a un’abnormità, alla malattia e alla deformità. Esasperata dai continui insulti, Paris ha voluto rispondere.

“Molta gente non è normale”: Paris Hilton contro gli haters che insultano il figlio

Una tiktoker fan di Paris ha deciso di fare una serie di video in difesa della vip a stelle e strisce, ottenendo una risposta che ha fatto notizia. Nel ringraziarla per i video in suo sostegno, Paris Hilton ha anche speso alcune parole di chiarimento. Ha risposto non tanto agli insulti, ma a chi si preoccupava per un’eventuale encefalite del piccolo Phoenix. “Ci sono alcune persone malate in questo mondo. Il mio angelo è perfettamente sano. E sì, certo che è stato da un dottore, ha solo un cervello grande”, ci ha tenuto a specificare.

Paris Hilton e Carter Reum, l’ereditiera e il ricco imprenditore, sono coetanei e dopo un breve fidanzamento si sono sposati nel 2021. A febbraio del 2023 è nato Phoenix, il loro primo figlio.