“Non lasciate la chiave dietro la porta quando chiudete casa la notte”. Ecco perché: le rivelazioni dell’esperto di sicurezza

È una consuetudine radicata in molti italiani, tramandata da generazioni: lasciare la chiave inserita nella serratura quando si chiude la porta di casa la notte, prima di andare a dormire. Tuttavia, sembra che questa pratica non sia affatto sicura per la nostra protezione. Se finora pensavamo che così si potesse impedire l’ingresso dei ladri, ci sbagliavamo di grosso. Come spiegato a Money.it da Samuel Prieto, esperto dell’Istituto Superiore di Pubblica Sicurezza (Netpol), lasciare la chiave nella serratura può, al contrario, mettere a rischio la sicurezza degli abitanti. Prieto ha chiarito che le chiavi nella toppa “non offrono alcuna protezione”. Perché? A quanto pare, una chiave lasciata inserita rappresenta un’opportunità per i ladri di entrare facilmente in casa. In effetti, se trovano la chiave nella porta, per loro è addirittura più semplice. Ma come mai?

Abbiamo sempre visto i nostri genitori e nonni lasciare la chiave attaccata alla porta come una pratica normale. Oggi, però, dobbiamo abbandonare questa abitudine. Uno dei motivi per cui si lasciava la chiave nella serratura era la convinzione che potesse aiutare a rilevare rumori sospetti in caso di tentativi di furto. Tuttavia, come spiega l’esperto, questa credenza è ormai superata, poiché lasciare la chiave inserita può rivelarsi pericoloso. Le ragioni sono diverse. Prieto sottolinea innanzitutto che “non si dovrebbero mai lasciare le chiavi nella porta perché, in caso di emergenza, è fondamentale che i soccorritori, come medici o vigili del fuoco, possano accedere rapidamente all’abitazione”. Inoltre, oggi le chiavi lasciate nella serratura facilitano il lavoro dei malintenzionati. “Nel corso degli anni, ladri e criminali hanno sviluppato diverse tecniche per entrare nelle abitazioni utilizzando proprio la chiave lasciata nella toppa. Un esempio è il metodo della ‘pesca’.”

Come funziona? “Con l’aiuto di uno strumento inserito tra lo stipite e la porta, i malintenzionati riescono a ‘pescare’ la chiave lasciata nella serratura.” Un altro metodo consiste nell’allineamento dei perni e dei controperni, che grazie alla chiave inserita si alzano simultaneamente, aprendo la porta ai ladri. “Inoltre, usando grucce o ganci, è possibile recuperare il mazzo di chiavi lasciato dietro la porta. La soluzione per dormire sonni tranquilli è quindi chiudere la porta a chiave e riporre le chiavi in un luogo sicuro, integrando magari un sistema di videosorveglianza o allarmi.”