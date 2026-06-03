“Non mi hanno invitato”. Al Bano grande escluso, tutti tranne lui: cosa è successo

Al Bano Carrisi resta protagonista nel dibattito pubblico italiano, non solo per la sua carriera musicale ma anche per le recenti tensioni familiari emerse dopo le dichiarazioni di Romina Power. Il confronto sulla tragica scomparsa della figlia Ylenia ha riacceso polemiche che coinvolgono direttamente la figura del cantante di Cellino San Marco.

Romina Power, ospite del programma Belve, ha ricordato i momenti drammatici del 1993 a New Orleans, lamentando una mancanza di supporto in quei giorni difficili. Queste parole hanno scatenato una risposta immediata e accesa da parte di Al Bano, che ha espresso il proprio dolore e disappunto in più occasioni.

Durante la partecipazione a Domenica In, Al Bano ha ricordato con emozione gli sforzi compiuti per ritrovare la figlia. “In quelle notti a New Orleans, chi andava in giro con l’ispettore? Io”, ha dichiarato, sottolineando il rischio affrontato in zone pericolose per la ricerca. Ha poi chiesto perché venissero dette certe cose senza il suo coinvolgimento diretto.

Al Bano ha definito le parole dell’ex moglie come un vero e proprio colpo al cuore. Ha spiegato come, pur lavorando insieme all’epoca, abbia dovuto affrontare la realtà tragica della situazione da padre. “Io ho voluto continuare a vivere, devi sapere reagire, per te stesso e per gli altri tuoi figli”, ha aggiunto, evidenziando la sofferenza personale dietro le parole.

Nel frattempo, un altro episodio ha riportato Al Bano sotto i riflettori, questa volta legato a una delle celebrazioni nazionali più significative: l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.





Il 2 giugno, Rai Uno ha trasmesso in diretta da Piazza del Quirinale lo spettacolo I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure della cultura, dello spettacolo e dello sport italiani.

Sul palco si sono alternati artisti come Luca Zingaretti, Carolina Crescentini, Gianni Morandi, Annalisa, Paola Cortellesi, e molti altri tra cui Roberto Bolle, Carlo Verdone e Claudio Baglioni. La serata ha incluso anche interventi significativi, come quello dedicato al voto delle donne.

L’assenza di Al Bano, uno dei nomi più rappresentativi della musica italiana, non è passata inosservata. Molti fan hanno espresso sorpresa sui social network, mentre altri hanno sottolineato la ricchezza del cast presente. Tra critiche personali e commenti sugli organizzatori, il cantante continua a essere un punto di riferimento che divide e stimola il dibattito anche lontano dai palcoscenici.