Non pagano il conto, Giorgia Meloni fa saldare il conto con i soldi pubblici

Un video virale, un gruppo di turisti italiani che non paga il conto in un ristorante albanese, e un intervento diretto dalla premier italiana Giorgia Meloni. Questi gli ingredienti di un caso che ha acceso il dibattito politico tra Italia e Albania.



Il video, diventato virale sui social media, mostra un gruppo di italiani che lasciano un ristorante di Berat, in Albania, senza saldare il conto. L’episodio, diventato di dominio pubblico, è stato oggetto di una conversazione tra la premier Meloni e il suo omologo albanese, Edi Rama. Quest’ultimo, durante una visita di Meloni in Albania, ha riportato l’incidente, suscitando l’indignazione della presidente del consiglio italiano.



Il premier albanese, intervistato dalla Stampa, ha detto: “Il proprietario del ristorante ha minimizzato, ma Giorgia Meloni ha deciso di intervenire. Ha ordinato all’ambasciatore italiano a Tirana di saldare il conto e di rilasciare un comunicato ufficiale in proposito”.



L’ambasciata italiana a Tirana ha quindi annunciato che, su direttive della premier Meloni, il conto non pagato dai turisti è stato saldato, sottolineando che gli italiani rispettano le regole e pagano i propri debiti.



Tuttavia, questa mossa non è stata accolta positivamente da tutti. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha criticato duramente la decisione, sottolineando che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato con fondi privati e non con denaro pubblico. “Tanto paga Pantalone”, ha commentato Magi, facendo riferimento al famoso personaggio della Commedia dell’Arte, simbolo della generosità. Anche altri esponenti politici, come Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino di Azione, hanno sollevato dubbi e critiche, sottolineando l’aspetto populista della decisione e suggerendo ironicamente di estendere la stessa politica anche in Italia.



Questo caso dimostra quanto la diplomazia e la politica possano intrecciarsi con questioni apparentemente minori, ma che hanno un forte impatto sulla percezione pubblica e sul rapporto tra due nazioni.