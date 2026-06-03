“Non preoccuparti…”. Bea, non solo mamma e compagno: coinvolta anche lei. Ora i messaggi agghiaccianti

Dietro a molti casi di cronaca drammatica si celano situazioni familiari complesse, difficili da interpretare dall’esterno e ancor più complicate da ricostruire per chi indaga. Questi contesti sono caratterizzati da fragilità personali, tensioni relazionali e dipendenze affettive, elementi che spesso si intrecciano generando scenari delicati per le autorità.

Il lavoro degli inquirenti si concentra proprio su queste zone d’ombra, cercando di ricostruire non solo i fatti specifici ma anche il clima che caratterizzava la vita delle persone coinvolte. Le indagini si basano su testimonianze, documenti, analisi tecniche e messaggi privati considerati chiave per comprendere le dinamiche familiari.

Tra gli elementi acquisiti dall’inchiesta sulla tragica morte di Beatrice, la bambina di due anni deceduta il 9 febbraio, figura un messaggio inviato dalla madre, Emanuela Aiello, alla suocera, madre del compagno Emanuel Iannuzzi.

Secondo gli inquirenti, il messaggio sarebbe stato scritto il giorno dopo una serata cruciale per le indagini. Le parole della donna sono considerate un possibile indizio per comprendere la natura del legame affettivo con il compagno, entrambi ora indagati per maltrattamenti aggravati dall’evento morte.

Nel testo, la madre esprime vicinanza verso l’uomo e la sua famiglia, chiedendo perdono e manifestando il desiderio di non nuocere al compagno. Questo atteggiamento è interpretato come segnale di una dipendenza affettiva marcata.

L’episodio a cui fa riferimento il messaggio risale al 17 gennaio, durante una festa di compleanno familiare a Bordighera.

La Procura ricostruisce che nelle ore precedenti l’arrivo degli invitati si sarebbe verificato un episodio di violenza contro la bambina. A Iannuzzi vengono contestate presunte aggressioni che avrebbero causato danni fisici alla piccola.

La stessa serata sarebbe continuata con ulteriori tensioni tra i due adulti. Questi fatti rientrano nel quadro accusatorio e sono oggetto di approfondimenti giudiziari.

Nonostante l’ambiente domestico ritenuto problematico dall’accusa, la coppia avrebbe lasciato sole le tre figlie minori per passare la notte fuori casa.

Tra gli elementi più significativi raccolti dagli investigatori vi è la documentazione fotografica.

Il 22 gennaio, pochi giorni dopo gli episodi contestati, Beatrice sarebbe stata fotografata con numerose ecchimosi sul corpo, segni che per gli inquirenti sarebbero compatibili con le violenze subite nei giorni precedenti.

Queste immagini rappresentano solo una parte delle prove raccolte nel fascicolo d’indagine, che include anche testimonianze, relazioni dei servizi sociali e materiale informatico sequestrato.

L’attenzione nelle prossime ore si concentrerà sugli interrogatori di garanzia di Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi, chiamati a rispondere davanti agli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta per chiarire le responsabilità sulla morte della bambina.

La Procura di Imperia, guidata dal procuratore Alberto Lari e dal pubblico ministero Veronica Meglio, continua a lavorare per ricostruire nel dettaglio la situazione familiare in cui viveva la piccola.

Il quadro che emerge dagli atti investigativi si fa sempre più complesso, delineando una vicenda che coinvolge presunti maltrattamenti, rapporti familiari difficili e la tragica morte di una bambina di soli due anni, con un’inchiesta destinata a proseguire a lungo.