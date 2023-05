Non sarebbe stata l’orsa Jj4 a uccidere Andrea Papi

Una perizia veterinaria forense potrebbe portare alla liberazione dell’orsa JJ4, accusata dell’aggressione e della morte di Andrea Papi. Secondo l’associazione ambientalista LEAL, la perizia sulla dentatura dell’animale dimostra che non è stata l’orsa a commettere l’aggressione. La perizia indica che le lesioni riscontrate sul corpo di Papi sono quelle provocate da un orso maschio adulto, mentre JJ4 è una femmina di orso e ha canini più piccoli.



Inoltre, secondo la LEAL, le ferite riscontrate sul corpo di Papi non sono riconducibili ad un attacco finalizzato all’eliminazione dell’avversario e il corpo non presenta segni di consumo. L’analisi genetica che ha attribuito all’orsa JJ4 l’aggressione mortale sarebbe riconducibile non a un errore, ma a una constatazione empirica.



La LEAL ha depositato la perizia presso il TAR e chiede la liberazione immediata dell’orsa e la revoca delle ordinanze di abbattimento. L’associazione si batterà con forza in tutte le sedi opportune affinché non vengano abbattuti animali innocenti.