“Non se ne può più, sa chi sei per Meloni?”. Cruciani contro Elodie, attacco durissimo

Durante una conferenza stampa legata al Festival di Sanremo, Enrico Lucci di Striscia la Notizia ha domandato a Elodie se avrebbe mai sostenuto politicamente Giorgia Meloni. La cantante romana ha risposto con fermezza: “Non la voterei neanche se mi tagliassero una mano”.

Queste parole hanno suscitato una reazione decisa da parte di Giuseppe Cruciani. Nel suo programma radiofonico “La Zanzara”, il conduttore ha espresso il suo disappunto sia verso Elodie che verso l’atmosfera generale intorno al Festival:

“Ancora non è iniziato e già non ne posso più. Conti costretto a fare professione di antifascismo, Elodie si taglierebbe una mano pur di non votare la Meloni. A noi che ca**o ce ne frega! Siete la polizza assicurativa della Meloni per i prossimi 50 anni!”

Nel corso della trasmissione, Cruciani ha anche criticato la cantante Francamente, concorrente di X Factor, per aver affermato che l’Inno d’Italia “non è inclusivo”. Ha commentato duramente:

“Se non vuoi cantare l’Inno d’Italia perché non è inclusivo, non ci rompere i cogli*, non ci andare, ma non ci scassare la mi**ia con l’inclusività dell’Inno d’Italia.”