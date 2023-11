“Non siamo stupidi”. Le Iene contro Bassetti: umiliato così (VIDEO). Che lezione!

E’ un campione a raccogliere critiche e bacchettate since 2020. L’ultima lezione l’ha rimediata da Le Iene. Matteo Bassetti deve di nuovo fare i conti con delle sue controverse affermazioni. In un video pubblicato su X nella giornata del 25 novembre, Bassetti si era scagliato contro il programma di Italia 1 commentando un servizio che lo riguardava e parlando di “metodo Iene”. Oggi arriva la replica del programma, secca così: “Caro professor Bassetti, non siamo medici (come lei reclama) – si legge in una nota – ma non siamo stupidi e in questi mesi abbiamo parlato con tanti medici che non la pensano come lei. Ha passato due anni a sostenere che il plasma iperimmune non funzionava, e adesso deve ricredersi”. Una cosa, questa, a cui ormai siamo abituati. Ad ogni sentenza di Bassetti – vedi i vaccini, su tutto – puntuale, dopo un po’, arrivano i dati e la scienza – quella vera – a smentirlo. Ed è successo anche stavolta. (Continua a leggere dopo il post)

Le iene non sono medici e si vede. Tutte le pubblicazioni (300) che dimostrano che il plasma non riduce la mortalità nel Covid sono disponibili sulle riviste più prestigiose del mondo (nature, science, New England, jama, cochraine , ecc) Prendersela con me è come prendersela con… pic.twitter.com/uPjpFIZSFs — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) November 24, 2023

Continuano Le Iene la loro replica: “E fortunatamente dichiara (cosa che non ha mai fatto prima) che se usato entro i primi 5 giorni ‘può avere un ruolo’. Anche gli antibiotici se non li si usa per tempo e nel giusto modo non servono a nulla. Adesso lei puntualizza: ‘Ma attenzione, il plasma iperimmune non è, come viene detto, un farmaco a costo zero’. Caro professore, non c’è niente che costa zero. Sicuramente costa 10 volte meno di una cura monoclonale prodotta da una multinazionale farmaceutica. Il plasma iperimmune – continua la nota – è stato donato dalle persone guarite, che hanno prodotto anticorpi che sono serviti a guarire altre persone. Il costo di questo procedimento è 80/100 euro a sacca. Per una cura completa servono mediamente 4 sacche”. Poi la stoccata finale.

Le Iene, che lezione a Bassetti!

“Il professor Bassetti – proseguono Le Iene – dice: ‘Ci vogliono donatori, bisogna organizzare e non è così semplice’. Anche per andare a comprare un’aspirina in farmacia bisogna organizzarsi. Lasci fare ai medici dell’ospedale pubblico di Padova, che si sono organizzati benissimo e che hanno distribuito plasma iperimmune a 1500 esseri umani, non andando contro la scienza, curando un sacco di persone e disobbedendo a chi in questi anni di Covid li ha combattuti da giornali e reti televisive unificate”. E concludono: “Fortunatamente oggi il virus sembra essere molto meno aggressivo, ma alla prossima pandemia, che nessuno si augura, questo sistema di cura dovrà esser preso in considerazione più seriamente”.