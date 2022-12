“Non vorrei deludervi…”. Le paure di Meloni da Bruno Vespa

“Non sono una persona che si spaventa, l’unica cosa che mi spaventa è deludere”. Emergono le dichiarazioni di Giorgia Meloni alla puntata odierna di Porta a Porta, il programma di Rai Uno condotto da Bruno Vespa in seconda serata.

Ha detto la presidente del consiglio: “In Italia qualsiasi cosa muovi puoi pestare i piedi a qualcuno, il punto è se è gusto o no: se è giusto per me si fa”.

“Mi ha molto colpito tra le cose molto emozionanti accadute in queste settimane una signora che mi ha mandato un biglietto in cui c’era scritto ‘io stavo per chiudere ma hai vinto le elezioni e ho deciso di non chiudere più'”.

“Da una parte mi ha terrorizzato perché capisci quanto impatto hai nelle scelte degli altri però vivaddio ti dice anche che c’è un’Italia che vuole credere, vuole combattere con te, vuole andare avanti, che non vuole sentirsi eterna cenerentola perché non lo è”.