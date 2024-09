Nonnina sprint reagisce all’attacco di un alligatore e lo mette in fuga: “L’ho colpito con tutta la forza che avevo”

Mentre passeggiava serenamente con il suo cagnolino, un Shih Tzu, nei pressi di uno stagno vicino alla sua abitazione a North Fort Myers, Florida, Del Boppel, una donna di 85 anni, è stata protagonista di un episodio incredibile. “Ho sentito come se qualcuno mi stesse osservando, poi ho visto qualcosa avvicinarsi come un siluro”, ha raccontato la donna. In pochi istanti, un grosso alligatore di oltre due metri le si è avventato contro, attaccandola brutalmente.

L’animale l’ha morsa a gambe e braccia, arrivando a staccarle un dito e provocandole una ferita profonda alla gamba. Nonostante l’aggressione improvvisa, Del ha reagito con straordinaria prontezza: “Ho lanciato in aria il mio cane e ho colpito l’alligatore sul muso con tutta la forza che avevo”. Questa rapida reazione ha sorpreso l’alligatore, che ha interrotto l’attacco e si è ritirato.

Le grida di Del hanno attirato l’attenzione di un vicino che ha prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dello sceriffo e gli agenti della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, oltre ai paramedici che hanno prestato le prime cure alla donna. Successivamente, un cacciatore di alligatori ha catturato l’animale, trasferendolo in una zona sicura e lontana dai centri abitati.

Nonostante lo spavento e le ferite subite, Del Boppel si è mostrata di buon umore e ha dichiarato con leggerezza: “Sto bene e non vedo l’ora di rivedere il mio cane”. Fortunatamente, la donna non è in pericolo di vita e si sta riprendendo dall’incidente.