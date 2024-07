Predisse il Covid e Musk a capo di Twitter. Ora il “Nostradamus moderno” ci spiega cosa ci aspetta nel 2024… e non sono belle notizie

Quando si parla di profeti e sensitivi, si entra in un terreno insidioso che rischia di far innervosire i seguaci di Piero Angela e del Cicap. La fascinazione per chi afferma di poter prevedere il futuro nasce da paure e speranze che abitano il nostro inconscio, non certo dalla logica. Soprattutto se il soggetto in questione non scrive semplici oroscopi, ma avrebbe fatto delle previsioni che si sarebbero poi avverate. Il condizionale è d’obbligo, poiché è difficile discernere tra leggenda e realtà in questi casi. Tuttavia, un parapsicologo brasiliano di 36 anni, Athos Salomè, ha catturato l’attenzione di molti, tanto da essere soprannominato il “Nostradamus moderno”.

A dargli notorietà è stata la presunta previsione dell’arrivo del Coronavirus, fatta con largo anticipo. Successivamente, avrebbe previsto l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e la morte della Regina Elisabetta. “Intuizioni” che hanno attirato l’interesse di diversi media, tra cui il Daily Mail, che ha riportato le previsioni di Salomè per il 2024. Le sue previsioni non sono particolarmente rassicuranti: secondo lui, la corsa agli armamenti tecnologici rappresenta un grave rischio per l’umanità. Fin qui, niente di nuovo. Tuttavia, Salomè si fa più specifico quando afferma che nel 2024 ci saranno “tre giorni di oscurità” causati da esperimenti con impulsi elettromagnetici, che potrebbero azzerare le telecomunicazioni e i principali servizi tecnologici.

Cosa ha previsto il Nostradamus moderno

Salomè prevede inoltre che le tensioni tra Israele e Iran potrebbero portare a una situazione simile alla Terza Guerra Mondiale. Egli descrive scenari con radiazioni elettromagnetiche ed esplosioni causate da detonazioni di ordigni nucleari ad alta quota o nello spazio, con effetti devastanti sulla popolazione mondiale. Le conseguenze potrebbero includere il blocco di forniture essenziali come acqua ed elettricità, oltre alla paralisi degli strumenti tecnologici.

Infine, il parapsicologo prevede una presa di autocoscienza da parte dell’intelligenza artificiale, che potrebbe portare le macchine a ribellarsi. E, ciliegina sulla torta, secondo Salomè il 2024 sarà l’anno del primo contatto con una civiltà aliena. Insomma, ci aspetta un anno molto intenso, secondo il “Nostradamus moderno”.