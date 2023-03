Novantenne presa a bastonate

Roma. Una donna di novant’anni è stata brutalmente aggredita da uno sconosciuto mentre camminava per strada nella via Collatina. L’uomo, un 30enne, ha colpito l’anziana con una bastonata sulla testa, senza alcun apparente motivo.



L’aggressione è stata prontamente interrotta dai poliziotti dei commissariati di Porta Maggiore e Torpignattara, che hanno arrestato il 30enne. La signora è stata trasportata all’ospedale Sandro Pertini, dove è stata curata per le ferite subite. Fortunatamente, la donna non è in pericolo di vita, ma ha subito un grande spavento.



Le persone presenti sulla via Collatina sono state scioccate dalla violenza dell’aggressione, che avrebbe potuto causare conseguenze molto gravi, date le condizioni dell’anziana. La polizia sta indagando sulle motivazioni dell’attacco, ma al momento non si sa ancora perché il 30enne abbia preso di mira la donna.



È possibile che l’aggressore abbia problemi di disagio mentale, il che potrebbe averlo spinto a compiere un gesto così brutale. Tuttavia, sarà il giudice a stabilire la sua posizione, dopo averlo ascoltato nei prossimi giorni.