Novembre nero per gli scioperi: caos in vista per trasporti, scuola e sanità. Ecco tutte le date da segnare

Con l’arrivo di novembre, i viaggiatori e i cittadini italiani si trovano ad affrontare un mese caratterizzato da numerosi scioperi in settori chiave come trasporti, istruzione e sanità. La situazione si prospetta particolarmente complessa, con giornate di mobilitazione che rischiano di influenzare pesantemente le attività quotidiane, soprattutto per l’assenza, in molti casi, delle tradizionali fasce orarie di garanzia. Di seguito, una panoramica delle date e dei settori coinvolti, utile per prevenire disagi imprevisti.

Sciopero Generale del 29 Novembre

Il culmine della mobilitazione sarà il 29 novembre, quando CGIL e UIL hanno indetto uno sciopero generale di otto ore, in risposta alla legge di bilancio. La protesta vedrà l’organizzazione di manifestazioni in molte città italiane, con l’obiettivo di dare voce alle richieste dei lavoratori di diversi comparti. Questa giornata si preannuncia come un importante momento di sensibilizzazione per le problematiche lavorative a livello nazionale.

Trasporti Pubblici Locali: I Disagi Iniziano l’8 Novembre

Il primo sciopero nel settore dei trasporti pubblici è fissato per venerdì 8 novembre. Le principali sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale degli Autoferrotranvieri internavigatori, con conseguente sospensione delle fasce di garanzia. Gli spostamenti nelle città saranno particolarmente difficili in questa data, con possibili blocchi e ritardi.

Ulteriori scioperi del trasporto pubblico locale sono previsti a livello cittadino: a Napoli, lunedì 18 novembre, e a Palermo, martedì 19 novembre. Questi scioperi saranno di breve durata, ma comunque incisivi, coinvolgendo Napoli dalle 11 alle 15 e Palermo dalle 10 alle 14.

Settore Aereo: Giornate di Tensione l’11 e il 29 Novembre

Anche i passeggeri del trasporto aereo dovranno affrontare momenti di difficoltà. Martedì 12 novembre, gli aeroporti di Catania Fontanarossa, Lampedusa, Pescara, Napoli e Perugia saranno interessati da scioperi che potrebbero generare ritardi e cancellazioni dei voli. Il 29 novembre, poi, la mobilitazione si estenderà agli aeroporti di Venezia, Milano Linate e Milano Malpensa: a Venezia lo sciopero durerà quattro ore, mentre negli scali milanesi si protrarrà per l’intera giornata.

Scioperi nel Settore Scolastico: Giornate Cruciali l’11 e il 15 Novembre

Il mondo della scuola non è esente dalle proteste. Lunedì 11 novembre è in programma uno sciopero indetto da Anquap, che riguarderà tutte le scuole statali. L’agitazione interesserà principalmente i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), ai quali verrà concessa la possibilità di sospendere le prestazioni aggiuntive oltre l’orario di lavoro obbligatorio.

Venerdì 15 novembre sarà invece la volta del sindacato Anief, che ha proclamato uno sciopero generale del personale docente, amministrativo e tecnico, sia a tempo determinato che indeterminato. La protesta punta a mettere in discussione l’eccessivo ricorso alle supplenze e a favorire nuove procedure di assunzione.

Settore Ferroviario e Autostradale: Mobilitazione Nazionale a Fine Mese

Tra il 28 e il 29 novembre, anche il settore ferroviario e quello autostradale si fermeranno. Lo sciopero ferroviario è previsto dalle 21 del 28 novembre fino alla stessa ora del giorno successivo, coprendo l’intero territorio nazionale e influenzando pesantemente i collegamenti ferroviari. In parallelo, il personale delle autostrade si unirà alla protesta dalle 22 del 28 novembre alle 22 del 29 novembre, con possibili disagi per chi si sposterà in auto.

Sciopero del Settore Sanitario: Stop ai Servizi il 20 Novembre

Anche la sanità sarà interessata dalle agitazioni. Mercoledì 20 novembre, le sigle sindacali Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up hanno proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il personale medico e infermieristico. La mobilitazione avrà ricadute su diversi servizi ospedalieri e ambulatoriali, causando possibili disservizi per i pazienti e ritardi nelle prestazioni.

Conclusione

Il mese di novembre si preannuncia dunque come un periodo particolarmente complicato per pendolari, studenti, lavoratori e cittadini, che dovranno affrontare disagi a catena in molti settori della vita pubblica. Pianificare con anticipo gli spostamenti e informarsi sugli orari di sciopero può aiutare a ridurre l’impatto di queste giornate di protesta, che rappresentano un momento importante di confronto e discussione sulle problematiche lavorative in Italia.