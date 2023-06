Un violento nubifragio si è abbattuto ieri su Matera, città patrimonio Unesco e popolare destinazione turistica durante il ponte del 2 Giugno. Le vie dei Sassi si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua, provocando disagi e situazioni pericolose. Un video ha testimoniato un passante, con un ombrello in mano, trascinato dalla forza della corrente scatenata dall’acqua piovana.



Gli effetti del maltempo non si sono limitati al centro storico: nei pressi di Garaguso, una vera e propria bomba d’acqua ha provocato l’esondazione del fiume Basento. In seguito all’incidente, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea di un tratto di dieci chilometri della statale, la principale arteria di collegamento della regione, che è stata riaperta solo oggi.



Le condizioni meteo avverse hanno anche influito sulla circolazione ferroviaria. Trenitalia ha sospeso il servizio tra Campomaggiore e Salandra sulla tratta Taranto-Salerno. Sul sito dell’azienda si legge che i treni Alta Velocità, InterCity e regionali “possono subire ritardi, cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus”. Secondo Donatella Merra, assessora regionale alle Infrastrutture, questa sospensione “potrebbe prolungarsi di qualche giorno in virtù di una situazione del tempo ancora incerta”.



“Il fenomeno di maltempo è eccezionale e ci sta mettendo alla prova”, ha commentato Merra. “Stiamo monitorando la situazione e mantenendo un contatto costante con i tecnici dell’Anas. Dopo un sopralluogo effettuato, è emerso che le previsioni meteo non sono favorevoli, rallentando le operazioni di ripristino. Anche la linea ferroviaria ha subito danni e Rfi sta attualmente stimando i tempi di ripristino del servizio”.



Nel frattempo, i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire l’emergenza, e sono ancora in corso operazioni di pulizia e di messa in sicurezza delle zone colpite. Il maltempo che ha colpito Matera in queste ore rappresenta un’ulteriore prova per la città e per la regione, che stanno cercando di far fronte alla situazione nel miglior modo possibile.