Nuova scossa di terremoto in Italia: paura e apprensione

Nei Campi Flegrei, la terra ha tremato ancora. Alle 06:00 di oggi, l’Osservatorio Vesuviano ha rilevato un terremoto di magnitudo 2,4 della scala Ritcher. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di via Napoli, situata tra Pozzuoli e Bagnoli.



Il sisma, che è durato diversi secondi ed è stato accompagnato da un sonoro boato, ha avuto origine a una profondità di soli 0,60 chilometri. La scossa è stata chiaramente avvertita in diverse aree tra cui Pozzuoli, Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta e Soccavo, causando comprensibile apprensione tra i residenti.



Sui social, sono state numerose le segnalazioni da parte degli abitanti dell’area, con molti che hanno condiviso le proprie esperienze e preoccupazioni in merito al sisma.



Questo terremoto non è un evento isolato: segue infatti due sciami sismici verificatisi appena ieri. Di questi, il più forte ha raggiunto una magnitudo di 1.8 e ha avuto come epicentro una zona marittima. La frequenza di tali eventi ha sollevato domande e preoccupazioni sulla stabilità sismica della regione.



Resta alta l’attenzione da parte degli esperti dell’Osservatorio Vesuviano che continuano a monitorare la situazione, mentre gli abitanti sperano che la terra torni presto alla sua calma.