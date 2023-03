Nuove scosse di terremoto, una più forte della precedente

Terremoto nuova scossa

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,6 è stata registrata in Umbria, nella zona nord della regione, con epicentro nel comune di Umbertide, dopo quella avvertita oggi pomeriggio in provincia di Perugia. La scossa è stata avvertita in tutto il centro Italia e ha causato solo piccoli danni legati ad edifici già fatiscenti.



L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha fornito il dato della magnitudo a 4,3 gradi. Non si registrano al momento danni significativi, ma solo piccoli crolli. Quattro palazzine sono state evacuate per precauzione, per un totale di 30 persone costrette a lasciare le proprie case in attesa di verifiche.

Dopo la nuova scossa registrata alle 20.08 di magnitudo di 4.6, alle 20.13, si è verificata un’altra scossa di magnitudo 3.9.



La scossa più forte è stata avvertita anche nelle regioni limitrofe delle Marche e della Toscana. A Perugia e Umbertide, le scuole resteranno chiuse e anche le sedi dell’Università di Perugia non saranno aperte.



L’Italia è un paese ad alto rischio sismico, e il terremoto di oggi dimostra ancora una volta l’importanza della prevenzione e della protezione delle abitazioni e delle infrastrutture.