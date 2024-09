Nuove regole per il bagaglio a mano: Tornano i limiti sui liquidi e controlli più rigorosi

Dal 1° settembre 2024 sono state introdotte nuove norme per il trasporto del bagaglio a mano per chi vola all’interno dell’Unione Europea. Le modifiche non sono state accolte con favore da molti passeggeri, che le considerano un passo indietro rispetto ai progressi fatti in passato. Solo un anno prima, infatti, molti aeroporti europei avevano eliminato il limite di 100 ml per i liquidi, grazie all’adozione di avanzati scanner C3 in grado di rilevare eventuali sostanze pericolose tra i liquidi comuni. Tuttavia, con le nuove regole, si torna ai vecchi limiti, incluso quello dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano. Oltre a questo, torna anche l’obbligo di separare i liquidi dagli altri oggetti in valigia e di estrarre dispositivi elettronici come tablet e laptop durante i controlli. Il motivo di questa revisione è legato alla sospensione temporanea degli scanner C3, a causa di problemi di sicurezza.

Ecco un riepilogo delle nuove norme da tenere a mente per il bagaglio a mano:

Liquidi: Il limite di 100 ml per ogni contenitore torna in vigore. Si possono trasportare liquidi, gel e aerosol solo in piccoli contenitori da massimo 100 ml ciascuno. Eccezioni a questa regola includono medicinali, alimenti per neonati e prodotti per esigenze dietetiche particolari, che possono superare questo limite, purché siano dichiarati ai controlli di sicurezza.

Il limite di 100 ml per ogni contenitore torna in vigore. Si possono trasportare liquidi, gel e aerosol solo in piccoli contenitori da massimo 100 ml ciascuno. Eccezioni a questa regola includono medicinali, alimenti per neonati e prodotti per esigenze dietetiche particolari, che possono superare questo limite, purché siano dichiarati ai controlli di sicurezza. Sacchetto trasparente: Tutti i liquidi devono essere inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile, con una capacità massima di 1 litro, e devono essere presentati separatamente durante il controllo.

Tutti i liquidi devono essere inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile, con una capacità massima di 1 litro, e devono essere presentati separatamente durante il controllo. Cibo: È permesso trasportare cibo solido come panini, frutta e snack. Le bevande, invece, devono rispettare la regola dei 100 ml e devono essere inserite nel sacchetto trasparente. Le bevande acquistate oltre il controllo sicurezza non sono soggette a restrizioni.

È permesso trasportare cibo solido come panini, frutta e snack. Le bevande, invece, devono rispettare la regola dei 100 ml e devono essere inserite nel sacchetto trasparente. Le bevande acquistate oltre il controllo sicurezza non sono soggette a restrizioni. Dispositivi elettronici: Laptop, tablet, smartphone, fotocamere e altri dispositivi elettronici sono ammessi nel bagaglio a mano, ma devono essere estratti durante i controlli. Le power bank e le batterie al litio devono essere sempre trasportate nel bagaglio a mano e non nella stiva, con limiti specifici sulla capacità energetica.

Laptop, tablet, smartphone, fotocamere e altri dispositivi elettronici sono ammessi nel bagaglio a mano, ma devono essere estratti durante i controlli. Le power bank e le batterie al litio devono essere sempre trasportate nel bagaglio a mano e non nella stiva, con limiti specifici sulla capacità energetica. Prodotti per l’igiene: Deodoranti, dentifrici e creme sono ammessi, ma devono rispettare il limite di 100 ml per i liquidi.

Deodoranti, dentifrici e creme sono ammessi, ma devono rispettare il limite di 100 ml per i liquidi. Medicinali: I farmaci essenziali, compresi quelli liquidi, possono essere trasportati senza limitazioni di quantità, anche se potrebbe essere necessario presentare la prescrizione o una documentazione adeguata.

I farmaci essenziali, compresi quelli liquidi, possono essere trasportati senza limitazioni di quantità, anche se potrebbe essere necessario presentare la prescrizione o una documentazione adeguata. Abbigliamento: Non ci sono limitazioni particolari, ma è preferibile evitare di indossare capi che possano attivare i metal detector, come cinture con fibbie grandi o scarpe con parti metalliche.

Non ci sono limitazioni particolari, ma è preferibile evitare di indossare capi che possano attivare i metal detector, come cinture con fibbie grandi o scarpe con parti metalliche. Gioielli e oggetti di valore: Questi possono essere portati nel bagaglio a mano, ma si consiglia di tenerli sempre sotto controllo.

Questi possono essere portati nel bagaglio a mano, ma si consiglia di tenerli sempre sotto controllo. Documenti e denaro: Si raccomanda di tenere con sé documenti importanti e denaro per evitare problemi.

Si raccomanda di tenere con sé documenti importanti e denaro per evitare problemi. Strumenti musicali e attrezzature sportive: Possono essere portati a bordo, ma è importante verificare con la compagnia aerea eventuali restrizioni legate alle dimensioni.

Queste nuove disposizioni mirano a garantire la sicurezza dei passeggeri, anche se hanno comportato un ritorno a regole più rigide rispetto all’anno precedente. Rimane la speranza che i problemi legati agli scanner C3 vengano risolti e che le procedure di sicurezza possano nuovamente semplificarsi in futuro.