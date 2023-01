Totti e Ilary nel mirino dell’antiriciclaggio: “Milioni in scommesse e giochi d’azzardo”

Gli addetti all’antiriciclaggio avrebbero messo nel loro mirino Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto riporta il quotidiano La Verità, infatti, sarebbero giunte alcune segnalazioni di operazioni sospette da parte di alcuni funzionari che da qualche tempo studiano i movimenti bancari delle loro fortune pecuniarie. Secondo le loro denunce, infatti, negli ultimi tempi il patrimonio di famiglia, condiviso con la ex moglie dall’ex capitano della Roma, sarebbe finito in parte in alcuni conti aperti a Montecarlo.

Francesco Totti e Ilary Blasi

A smascherare Totti e la Blasi sarebbe stata “la puntuale attività di controllo svolta dalle competenti strutture centrali” proprio della banca in cui sono conservati i risparmi del Pupone. Insomma, secondo una attenta analisi di questi movimenti bancari, una discreta somma di denaro sarebbe stata investita nel campo delle scommesse. Secondo un documento emesso circa quattro mesi fa dall’antiriciclaggio, Francesco Totti avrebbe inviato un prestito infruttifero da 80mila euro a una donna pensionata residente ad Anzio, vicino Roma.

Il documento intestato alla signora, secondo quanto hanno scoperto i funzionari della banca, sarebbe però cointestato con la figlia 45enne, le cui iniziali sono A.M., che risulta essere una dipendente della società Sport e Salute (già Coni servizi, ndr) controllata dal ministero dell’Economia. Proprio nei giorni in cui Totti versa gli 80mila euro alla signora, la figlia gira subito quella somma sul conto condiviso con il marito. L’uomo a sua volta li sposta sul suo conto personale. D. M., queste le iniziali del suo nome, risulta essere un dipendente del ministero dell’Interno e un intimo amico di Totti.

Come riporta l’antiriciclaggio, sul conto di D. M. transitano soldi provenienti “da bonifici domestici rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online”. Tra queste società spiccano la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. Si tratta di un totale di 87 mila ero versati con 15 trasferimenti. Insomma, secondo l’antiriciclaggio, quella portata avanti da Francesco Totti e Ilary Blasi con l’aiuto dei loro amici sarebbe una “attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online e rilevante attività di trasferimento somme con traenze dirette e bonifici”. La ex coppia, secondo quanto si legge nel documento, non avrebbe fornito alle autorità competenti “adeguati chiarimenti e giustificativi” e avrebbe mostrato “un atteggiamento evasivo e non collaborativo”. Per questo motivo, visto che “i clienti in segnalazione sono clienti anche della controllata Fideuram Spa e San Paolo Invest Spa, si è provveduto ad innalzare ad alto il profilo di rischio dei clienti”.

Potrebbe interessarti anche: Accordo fatto con Ilary? Le parole di Totti: “Mi costerà un sacco”