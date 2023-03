Il governo Meloni approva il nuovo Codice degli appalti e scatta subito la polemica. Nella giornata di martedì 28 marzo il Consiglio dei ministri ha licenziato il provvedimento con cui si punta a tagliare i tempi della costruzione delle opere tra sei mesi e un anno. Inoltre, le gare saranno di fatto escluse per la grande maggioranza degli appalti pubblici, sostituite da affidamenti diretti che potranno raggiungere cifre molto elevate. Una svolta normativa che non piace affatto ad Alessandro Genovesi, segretario generale di Fillea Cgil, la categoria degli edili del sindacato guidato da Maurizio Landini. Durissima la sua critica al governo.

Leggi anche: Sabella: “Il problema non è il Codice degli appalti, ma l’incapacità degli amministratori di fare una gara”

Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Il governo vara il nuovo Codice degli appalti

“Il primo aprile saremo in piazza con la Uil per chiedere modifiche al governo. – annuncia Alessandro Genovesi nel corso di un’intervista a Repubblica – Se non arriveranno risposte, dal primo luglio, quando il nuovo Codice degli appalti entrerà in vigore, siamo pronti ad avviare una stagione di vertenze sindacali e legali a partire dalle responsabilità delle stazioni appaltanti: Comuni, Regioni, Anas, Ferrovie. Qui siamo passati dal fare presto e bene, a spendere a prescindere e non per forza bene”.

Dunque, il nuovo Codice degli appalti non piace affatto a Genovesi perché, attacca, “questo governo con la mano sinistra mantiene, sulla carta, le tutele conquistate negli anni: la parità economica di trattamento e stesso contratto per lavoratori in appalto e subappalto, il Durc di congruità, il rispetto del contratto nazionale degli edili. Ma con la mano destra di fatto le toglie, allungando senza limiti il subappalto e aumentando il rischio di infiltrazioni”.