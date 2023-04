Olanda, sentenza shock: “No all’espulsione dei migranti in Italia, perché lì violano i diritti umani”

L’Olanda vieta l’espulsione dei migranti in Italia. La sentenza shock stabilisce che il nostro Paese viola i diritti umani. La questione riguarda il modo in cui vengono trattate le persone che arrivano nello Stivale. Il consiglio di Stato olandese dichiara: “Le stesse autorità italiane hanno indicato che i trasferimenti verso l’Italia non sono possibili per la mancanza di strutture di accoglienza”. Ecco i dettagli della sentenza.

Migranti naufragati sulle coste italiane

Ecco perché l’Olanda vieta il rientro dei migranti in Italia

Una sentenza del Consiglio di Stato in Olanda vieta l’espulsione dei migranti in Italia: “Esiste il rischio concreto che i cittadini stranieri, al di là della loro volontà e scelta, si trovino in una situazione di maltrattamento materiale di grandissima entità al momento del trasferimento in Italia, che impedisce loro di soddisfare i loro bisogni primari come alloggio, cibo e acqua corrente”. La sentenza è riportata da Libero, che esulta. Certo, non sappiamo quanto possa essere un vanto essere accomunati a quei Paesi in cui i migranti non possono fare ritorno perché rischierebbero la vita. La sentenza ha seguito l’esito di alcune cause mosse da due migranti, uno di origine nigeriana e l’altro eritreo, entrambi arrivati in Europa passando per l’Italia.

