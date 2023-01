Olimpiadi 2024, Zelensky scrive a Macron per escludere la Russia

Esiste ancora l’ipotesi che il Comitato olimpico internazionale (Cio) convochi la Russia per le olimpiadi estive di Parigi 2024. E Volodymyr Zelensky attacca, scrivendo a Macron: “Ipocrisia la neutralità del Comitato”.

Se la Russia parteciperà a Parigi 2024, Cio promotore di guerra

Se il Cio dovesse comprendere la Russia per le olimpiadi estive a Parigi nel 2024, lo stesso diventerebbe un “promotore della guerra, omicidi e distruzione“. L’attacco al comitato è trasmesso via Twitter da Mychailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Sulla scia delle dichiarazioni di ieri sera di Zelensky, il consigliere ribadisce: “Il Cio osserva con piacere la distruzione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e offre quindi alla Russia una piattaforma per promuovere il genocidio e incoraggia le loro ulteriori uccisioni. Ovviamente, i soldi russi che comprano l’ipocrisia olimpica non hanno l’odore del sangue ucraino. Vero signor Bach?”. La domanda retorica è rivolta al presidente del Cio, Thomas Bach.

Olimpiadi di Parigi 2024, il messaggio di Zelensky a Macron

Il presidente Volodymyr Zelensky, intanto, ha scritto una lettera al presidente francese Emmanuel Macron, come riporta la Ukrainska Pravda. Lo stesso presidente ne ha parlato domenica sera in conferenza stampa. “Gli sforzi del Comitato olimpico internazionale per riportare gli atleti russi alle competizioni e ai Giochi olimpici sono un tentativo di dire al mondo intero che il terrore può essere qualcosa di accettabile. Come se potessimo chiudere gli occhi su ciò che la Russia sta facendo con Kherson, Kharkiv, Bakhmut e Avdiivka”.

Il presidente ucraino ha aggiunto: “Mentre ci prepariamo per le Olimpiadi di Parigi, dobbiamo essere sicuri che la Russia non sarà in grado di usarle o qualsiasi altro evento sportivo internazionale per promuovere l’aggressione o il suo sciovinismo di stato”.