Omicidio Pierina Paganelli, la sentenza è arrivata: colpo di scena clamoroso

Louis Dassilva è stato assolto dalla Corte d’Assise di Rimini dall’accusa di omicidio di Pierina Paganelli con la formula “per non aver commesso il fatto”. Per il secondo capo d’imputazione, relativo al porto abusivo di coltello, è stata pronunciata l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Di seguito i dettagli della sentenza e le motivazioni ufficiali.

Capo principale (Omicidio) : la Corte ha riconosciuto l’innocenza di Dassilva rispetto all’uccisione della 78enne ex infermiera. La decisione si basa sull’assenza di prove sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

: la Corte ha riconosciuto l’innocenza di Dassilva rispetto all’uccisione della 78enne ex infermiera. La decisione si basa sull’assenza di prove sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Capo B (Porto dell’arma): per l’accusa di porto abusivo del coltello utilizzato nel delitto, la formula adottata è stata “perché il fatto non sussiste”, in assenza di elementi probatori che attestino la detenzione dell’arma da parte dell’imputato.

La Procura di Rimini aveva richiesto la pena dell’ergastolo per il 36enne senegalese, ipotizzando aggravanti quali premeditazione, motivi futili e crudeltà. Tuttavia, il quadro indiziario, fondato soprattutto su immagini di videosorveglianza e presunta relazione con la nuora della vittima, non ha superato il vaglio dei giudici e della giuria popolare, che dopo oltre 16 ore di camera di consiglio hanno disposto la scarcerazione immediata di Dassilva. Le motivazioni scritte della sentenza saranno depositate entro i termini di legge, normalmente 90 giorni.

La sentenza ha rappresentato un ribaltamento rispetto alla richiesta della Procura. All’uscita dal carcere, Dassilva ha definito il verdetto una “vittoria della giustizia”, accolto con commozione dalla moglie Valeria Bartolucci. La difesa ha sottolineato la fragilità dell’impianto accusatorio basato esclusivamente su elementi indiziari.

L’accusa sosteneva che Dassilva avesse colpito la vittima con 29 coltellate nel garage del condominio in via del Ciclamino, a Rimini, la sera del 3 ottobre 2023. Tuttavia, nel corso del dibattimento non è stato rinvenuto il DNA dell’imputato sulla scena del crimine, né è stato recuperato l’arma del delitto. Il movente prospettato dalla Procura è stato ritenuto debole dalla difesa.

🔴 SENTENZA | Guarda la reazione di Dassilva nel momento dell’assoluzione pic.twitter.com/AltJy2FENU — FattiDiNeragruppofb (@FattidiNeraNe0) June 10, 2026

Gli avvocati hanno messo in discussione l’attendibilità di alcune testimonianze e valorizzato elementi emersi dalle analisi telefoniche e da accertamenti tecnici, ritenuti incompatibili con la ricostruzione accusatoria. Alcuni indizi principali non hanno trovato riscontri oggettivi adeguati secondo la difesa.

L’inchiesta si era concentrata sui rapporti tra i residenti del condominio di via del Ciclamino. Al centro dell’indagine investigativa vi era la relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima, indicata come possibile movente dagli inquirenti.

Manuela Bianchi rimane indagata per favoreggiamento dopo aver ammesso di aver incontrato Dassilva nel garage la mattina successiva all’omicidio. La difesa ha contestato la sua versione dei fatti, ritenendola contraddittoria e poco affidabile.

Nel corso del processo sono emerse ipotesi investigative alternative. La difesa ha richiamato elementi non approfonditi, tra cui tracce ematiche e testimonianze meritevoli di ulteriori verifiche, sottolineando la necessità di non trascurare piste diverse da quella principale, richiamando il precedente del delitto di Garlasco.

Con l’assoluzione di Louis Dassilva, l’omicidio di Pierina Paganelli rimane privo di un responsabile accertato in sede giudiziaria. Le motivazioni della sentenza saranno cruciali per chiarire le ragioni che hanno portato la Corte a escludere la responsabilità dell’imputato e per delineare le prospettive future dell’indagine. Dopo oltre due anni e mezzo di indagini, udienze e dibattiti mediatici, il caso si chiude al momento con una certezza: le prove raccolte non sono state ritenute sufficienti a superare il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.