Avvocato Sartori Rinuncia alla Difesa di nell’

Si arricchisce di un nuovo capitolo la tragica vicenda dell’omicidio di Giulia Tramontano, perpetrato dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. L’ultima svolta riguarda l’avvocato di quest’ultimo, Sebastiano Sartori, che ha dichiarato pubblicamente di aver rinunciato al suo mandato di difendere il 30enne.



“Una questione tra me e il mio assistito” ha affermato Sartori, senza voler entrare nei dettagli. Ha tuttavia chiarito che la sua decisione è legata a “motivi connessi al rapporto fiduciario e dunque coperti da segreto professionale”. L’avvocato ha sottolineato di non avere altro da aggiungere sull’argomento.



Questa notizia arriva dopo la rivelazione fatta da Sartori stesso riguardo all’arma del delitto. Secondo quanto riferito dall’avvocato, il coltello utilizzato da Impagnatiello per uccidere la Tramontano non sarebbe stato scartato come si pensava inizialmente. “Impagnatiello non l’ha buttato. Ha detto specificatamente dove sia”, ha comunicato Sartori, senza però fornire ulteriori dettagli.



La notizia della rinuncia di Sartori è stata diffusa subito dopo che l’avvocato ha depositato l’atto presso la Procura di Milano. In merito alla sua decisione, ha commentato: “È venuto a mancare un rapporto di fiducia tra me e il mio assistito”.



Non è ancora chiara la reazione di Impagnatiello a questa notizia né come questa mossa possa influenzare la direzione del processo in corso. Con la rinuncia di Sartori, è probabile che la difesa di Impagnatiello verrà affidata ad un nuovo legale, il cui nome sarà reso noto nei prossimi giorni.



La morte di Giulia Tramontano ha suscitato grande sconcerto in Italia e il processo nei confronti di Impagnatiello è atteso con ansia da chi chiede giustizia per la giovane vittima. Questa recente notizia non fa che alimentare ulteriormente l’attenzione su un caso già estremamente delicato e discusso.