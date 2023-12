Onde altre 4 metri e strade invase dal mare, il maltempo flagella la Toscana

La Toscana colpita da una eccezionale ondata di maltempo. Onde alte fino a quattro metri e venti tempestosi hanno causato danni ingenti lungo la costa, con particolare impatto sulla Versilia, Piombino e l’isola d’Elba. A Livorno, la Terrazza Mascagni è stata sommersa dall’acqua, interrompendo il traffico marittimo e le attività portuali. Strade allagate e chiusure hanno colpito diverse aree, con il sindaco che segnala danni a strutture ed esercizi commerciali.

I vigili del fuoco sono impegnati in centinaia di interventi in tutta la regione, per allagamenti e pericoli causati da alberi e oggetti trasportati dal vento. A Quarrata un albero è caduto su una casa disabitata e ad Arezzo un altro su un’auto, fortunatamente senza feriti.

Marina di Pisa è stata invasa dall’acqua marina, con raffiche di vento fino a 112 km/h. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le zone colpite. Anche Viareggio ha subito allagamenti, con il canale Burlamacca che ha straripato. I corsi d’acqua come il fiume Agra a Villafranca in Lunigiana e l’Arno a Stia sono stati monitorati, ma senza criticità.